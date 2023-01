Della Valle illumina | la Germani Brescia piega il Banco di Sardegna Sassari all’overtime

Leggi su seriea24

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ci è voluto un overtime per decidere l’equilibratissima sfida tradi, con i lombardi che, dopo 5’ extra, tornano a casa con due punti in più in classifica grazie al 94-92 finale. Sin dalla partenza il match è caratterizzato da un sostanziale equilibrio: per arrivare al primo vero tentativo di fuga bisogna attendere gli ultimi 2’ del primo periodo, quando due triple consecutive, prima di C.J. Massinburg (11 punti e 4 assist) e poi di Amedeo(18 punti e 6 assist), portano i lombardi avanti di 5 punti, distacco leggermente limato, in uno degli ultimi possessi utili per i padroni di casa, dall’1/2 alla lunetta di DeShawn Stephens (9 punti e 7 rimbalzi) (17-21).prova a far valere l’inerzia ...