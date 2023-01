Decreto ong | la nota del Garante per le persone private della libertà riconcilia con la Repubblica

(Di martedì 3 gennaio 2023) Se il governo mostra i denti contro chi salva vite in mare, c’è un altro pezzo di Stato che tiene il punto ed alza la voce. E’ la democrazia bellezza! Ilnazionale dei diritti dellepersonale ci ha messo meno di 48 ore per reagire aldel 28 dicembre col quale il governo Meloni ha inteso stringere le viti con urgenza alla “fastidiosa” attività di chi si ostina a stare in mare per cercare e soccorrere naufraghi. Lo ha fatto con unapubblicata sul proprio sito il 30 dicembre e firmata dal presidente Mauro Palma. Lo ha fatto con garbo istituzionale e dichiarando in più passaggi l’intento di collaborare con governo e Parlamento (che avrà il compito di convertire in legge ilentro sessanta giorni) al ...

la Repubblica

Nel, infatti, è previsto che lechiedano subito un porto sicuro, che non sostino ulteriormente in mare dopo un soccorso, e che informino gli stranieri sulla possibilità di chiedere asilo. ...- E' in vigore da oggi il illegge sui flussi migratori che limita le attività di salvataggio in mare da parte delle navi delle Organizzazioni non ... Migranti, Mattarella firma il decreto sulle ong. Ma la Geo Barents, in rotta verso Taranto, pronta a un altro… ROMA (ITALPRESS) – Con la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è entrato in vigore il decreto varato dal Consiglio dei ...I numeri della prefettura di Trieste sui migranti entrati dal confine friulano sono impietosi: sono quintuplicati rispetto al 2021 ...