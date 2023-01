La Gazzetta dello Sport

LA CRESCITA DEISe vincono con Detroit, al Lambeau Field, sono "dentro", ai playoff. Fa impressione scriverlo, dopo che in stagione hanno avuto un passaggio a vuoto da 7 sconfitte in 8 ...LA CRESCITA DEISe vincono con Detroit, al Lambeau Field, sono "dentro", ai playoff. Fa impressione scriverlo, dopo che in stagione hanno avuto un passaggio a vuoto da 7 sconfitte in 8 ... Decollo Packers, gli Eagles si fermano. Riecco i playoff per i Giants Nella 17ma giornata, segnata dal dramma di Hamlin, spicca il nuovo successo della squadra di Rodgers. I Titans in crisi devono vincere a Jacksonville ...