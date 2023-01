DECEDUTO A BERNALDA GIAMBATTISTA MAZZEI | UNA VITA NELL’ASSOCIAZIONISMO E NELLE ISTITUZIONI

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 3 gennaio 2023) Politico, amministratore civico, dirigente Acli in Basilicata e nazionale, era nato a Pisticci 75 anni fa(Matera)L’AQUILA – E’ giunta da(Matera), nella tarda serata di ieri Capodanno, la dolorosa notizia della repentina scomparsa di, per tutti Titta,nella sua abitazioneprime ore del 2023, come ho letto da un post su Facebook del figlio Giuseppe: “Il mio amato Papà non è più con noi. Possa il Signore accoglierlo nel regno dei cieli. Ci mancherà tantissimo”. Una notizia che mi addolora profondamente. Ci eravamo sentiti qualche giorno fa, per lo scambio degli auguri di Natale, felici entrambi di passare la festa nell’intimità delle nostre rispettive famiglie. Ho avuto con Titta e con la sua bella famiglia una lunga consuetudine di ...