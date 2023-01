DAZN aumenta i prezzi Ecco dettagli e novità

ilmessaggero.it

Standard (39,99 euro al mese).il prezzo dell'abbonamento Standard, che nella nuova versione imparata la lezione dai Mondiali di calcio continuerà a permettere di mettere "in pausa" ...specifica che " entrambi i piani, Standard e Plus, sono destinati a persone che vivono insieme in un unico nucleo domestico. Solo chi sottoscrive il piano e i suoi conviventi possono usufruire ... Dazn, aumento dei prezzi per i nuovi abbonati (ma non per tutti). Dai piani Plus a Standard, ecco le novità We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Aumentano i costi dei nuovi piani della piattaforma, che garantirà gli stessi prezzi gli utenti con l’abbonamento annuale: tutti i dettagli ...