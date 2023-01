Danimarca | nel 2022 zero rapine in banca | l' effetto della diminuzione dei contanti

La Sicilia

Inc'erano state 221 rapine in banca2000, poi diminuite a meno di 10 all'anno dal 2017. 'Ogni volta che accade una rapina è uno sforzo estremo per i dipendenti coinvolti', ha spiegato ...Zero rapine in banca nell'ultimo anno: il dato è stato registrato in. A diffondere la notizia è il sindacato dei lavoratori che operanomondo della finanza, secondo cui il dato è stato determinato dalla diminuzione dell'uso del denaro contante. Secondo il ... In Danimarca nel 2022 nemmeno una rapina in banca: «Merito del calo dell'uso del contante» n Danimarca il 2022 è stato il primo anno in cui non si sono verificate rapine in banca. Il motivo è legato alla diminuzione dell'utilizzo del denaro contante, che ha portato gli istituti di credito a ...A diffondere la notizia è il sindacato dei lavoratori che operano nel mondo della finanza: "Il fatto che venga usato meno cash - ha spiegato il sindacato - ha portato le banche a ridurre i loro serviz ...