Daniele svela i cambiamenti del GF Vip | “Rischiano che chiuda il programma altrimenti”

Leggi su biccy

(Di martedì 3 gennaio 2023) Durante la puntata di ieri sera del GF Vip Alfonso Signorini si è collegato con Antonino Spinalbese, che si trova in ospedale a Roma per dei controlli. Il gieffino è stato ricoverato, ma ha palesato l’intenzione di rientrare in gioco. Dopo la puntatae Luca hanno commentato il futuro ritorno del loro coinquilino e Onestini si è chiesto se Antonino dovrà fare i cinque giorni di quarantena previsti dalle misure anti Covid.Dal Moro: “Hanno cambiato le cose sulla quarantena”. Il veneto ha spiegato a Luca che adesso la quarantena è stata allungata. Pare infatti che dopo l’ondata di Covid che ha colpito il GF Vip lo scorso novembre, la produzione avrebbe deciso di modificare alcune cose per la sicurezza degli inquilini della casa di Cinecittà. Adesso la quarantena sembra che sia di una settimana,infatti ha rivelato ...