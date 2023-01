Damar Hamlin | giocatore di football americano | ha avuto un arresto cardiaco in campo

la Repubblica

La partita, che opponeva due delle principali candidate al Super Bowl, è stata interrotta con 5'58' da giocare nel primo quarto quando, 24enne safety della squadra ospite, è collassato ...Nelle scorse ore, durante il ' Monday Night ' di football americano , uno degli appuntamenti televisivi più attesi dei fan della palla ovale,, 24 anni, è collassato in campo. La partita ... Football Usa, Damar Hamlin collassa in campo: condizioni critiche per il giocatore dei Buffalo Bills Il safety (difensore) dei Buffalo Bills, Damar Hamlin, è stato trasferito in un ospedale a Cincinnati in "condizioni critiche" dopo essere collassato sul campo nel mezzo della partita di lunedì sera c ...Sono ore di paura e preghiera quelle che sta vivendo il mondo della Nfl, lega professionistica del football americano, e dello sport in generale: il safety ...