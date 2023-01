Dallo yoga agli allenamenti ad alta intensità Il colosso dello streaming ha lanciato alcune video-lezioni in collaborazione con l' app Nike Training Club

(Di martedì 3 gennaio 2023) Fin da quando è arrivato (rivoluzionando le nostre abitudini), Netflix è sinonimo di divano e film. Ora, però, questa accoppiata non è più così scontata perché la celebre piattaforma haalcuni contenuti per spingere i propri abbonati a fare esercizio fisico e. Tornare in forma: dieta, esercizi e sonno guarda le foto Leggi anche › Allenarsi a piccole dosi: che cos’è l’ista-workout o fitness snack...

Agenzia ANSA

Iscrivendoti potrai partecipare a visite culturali, corsi di diverso tipo (al ballo, dai linguaggi di programmazione alla comunicazione efficace, ecc), aperitivi in inglese per migliorare ...L'accordo con Nike e il suo Training clubai principi di base del fitness, dall'allenamento ad alta intesità a quello per addominali di ferro. L'iniziativa è stata resa possibile dall'... Dallo yoga al fitness, Netflix apre la palestra virtuale Mentre prepara il giro di vite sulle password, Netflix mette a disposizione dei video di fitness in partnership con Nike ...Cambia tutto! Nel fine settimana delle feste Netflix ha invitato l’intero pianeta ad alzarsi dal divano e mettersi all’opera. Come La piattaforma ha messo a disposizione ...