Dalla Francia – Trasferimenti | Gor Manvelyan Nantes rintracciato in Belgio

(Di martedì 3 gennaio 2023) 2023-01-03 20:07:35 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia di L’Équipe: Gornon dovrebbe partecipare alla seconda parte della stagione del. A 20 anni, il giovane trequartista è una delle grandi speranze dei canarini, ma al momento non fa parte dei piani del suo allenatore, Antoine Kombouaré. L’FCN potrebbe quindi fargli guadagnare tempo giocando altrove. E il franco-armeno ha un rating basso in, dove tre club sono tra i candidati ad accoglierlo in prestito. L’Ostenda (15esimo in campionato) sembra ora il posto migliore per attirare il giovane giocatore del, autore di 3 gol e 2 assist in 6 partite di Nazionale 2 in questa stagione. Ma in corsa ci sono anche Seraing (18°) e Zulte Waregem (17°). Se si allena da due anni con i professionisti, ...

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Zinedine Zidane sembra pronto a cominciare una nuova avventura da allenatore. Dopo la doppia esperienza al Real Madrid, conditavittoria di tre Champions League nel primo ciclo, l'ex fenomeno francese appare sempre più vicino a una nuova destinazione. I betting analyst vedono in pole position la Juventus , che potrebbe ......- hand sono una soluzione perfetta contro al costante consumismo e all'inquinamento provocato... Nelle scorse ore l'applicazione - disponibile in numerosi paesi (tra cui, Spagna, Belgio, ... Dalla Francia: prima offerta del Leicester per Ounahi: Inter e Napoli sempre alla finestra Già mercoledì 28 dicembre Emmanuel Macron aveva chiesto al suo governo “misure di protezione adeguate” per i francesi per far fronte all’epidemia in Cina. Ciononostante, queste misure sembrano inadegu ...Lazio, Milan, Inter (e non solo) alle prese con situazioni da risolvere in questa sessione di calciomercato invernale.