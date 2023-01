Dalila Di Lazzaro mi sono sposata a 15 anni incinta di mio figlio Christian ho rischiato la vita in un’ incidente aereo

la Repubblica

Un incidente in motorino stato fatale per l attrice che da quel momento vive imprigionata nel suo corpo.Disi raccontata in tv, ospite dell amica Mara Venier a Domenica In , dove ha spiegato il travaglio vissuto negli ultimi decenni. Colpa di un incidente in motorino, che ha compromesso ...L'aumento dei prezzi riguarda anche i beni di prima necessità a cominciare dagli alimentari: inevitabilmente, ogni altra spesa passa in secondo piano" Video del giornoDia 'Domenica ... Dalila Di Lazzaro e l'incidente che le ha cambiato la vita: "Per undici anni non mi sono nemmeno lavata" Mara Venier non è riuscita a trattenere le lacrime davanti a Dalila Di Lazzaro, che è stata ospite per la prima volta a Domenica In, su Rai1, dopo essere… Leggi ...Dalila Di Lazzaro, da 25 anni, soffre di una malattia molto seria che le ha creato enormi problemi nella sua vita.