Dakar 2023 | terza tappa interrotta per maltempo! Giroud allunga nella generale tra i quad

(Di martedì 3 gennaio 2023) Meteo pazzo (pioggia sempre più intensa trasformatasi ad un certo punto in grandine) e pista (sommersa da veri e propri torrenti) impraticabile hanno costretto gli organizzatori ad interrompere lo svolgimento delladella, in programma da AlUla a Ha’il (in Arabia Saudita). La speciale odierna doveva essere la più lunga dell’intero rally raid (447 km cronometrati), tuttavia per alcune categorie la prova è stata accorciata al km 377 o addirittura al km 335. Tra i camion il giovane ceco Martin Macik ha reagito dopo i problemi tecnici di ieri, firmando il miglior tempo di giornata con 4’07” sul connazionale Jaruslav Valtr e 4’08” sull’olandese Martin Van den Brink. Quarto in gestione a 10’56” dalla testa il ceco Ales Loprais, che difende però la sua leadership in classifica...