Dakar 2023 auto | 3a tappa | Guerlain Chicherit fa suo lo stage segnato dal maltempo | crollano Loeb e Sainz

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il terzodellaha regalato, come ci si aspettava, notevoli colpi di scena ed emozioni. Laprendeva il via da Alula per raggiungere Ha’Il dopo 447 chilometri di prove speciali e 221 di trasferimento. Il terreno prevedeva larghi tratti di sabbia ed i piloti hanno dovuto far fronte a difficoltà davvero importanti, alle quali si è aggiunto il meteo che ha costretto gli organizzatori a stoppare la carovana al 377° km. Da questo scenario è emerso un brillanteche ha cambiato marcia da metà frazione in avanti, mentre hanno pagato pesantemente dazio l’ormai ex-leader della classifica generale, Carlosche ha lasciato sul terreno quasi un’ora (ed è sostanzialmente uscito di classifica) ed il francese Sebastien...

Vittoria a Brabecmoto, prologo: KTM al top, Toby Price vince su Sanders e BranchMOTO, CLASSIFICA 3a TAPPA ALULA - HA'IL Pos. Pilota Moto Numero e Team Tempo 1 D. SANDERS (AUS) ...La terza tappa dellaè stata sinonimo di rivalsa sportiva per l'australiano Daniel Sanders , tornato in vetta alla classifica dopo la beffa subita al termine della prima prova. In quell'occasione, il pilota ...Il terzo stage della Dakar 2023 ha regalato, come ci si aspettava, notevoli colpi di scena ed emozioni. La tappa prendeva il via da Alula per raggiungere Ha’Il dopo 447 chilometri di prove speciali e ...La terza tappa cambia leggermente la classifica generale portando in testa Sanders. Toby Price conclude sesto oggi ...