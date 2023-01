ilGiornale.it

Ogni anno abbiamo diversi artisti italiani in line - up: quest'anno abbiamo, Voices from ... La principale fonte di reddito è costituitabiglietti. A seconda di quanti biglietti vendiamo, ...Waters ha appena pubblicato un album, The lockdown session, e coinvolto iin un ... che fece furore col suo accento e il suo ciuffo accompagnatoPrimitives, che qualche fonte dà per ... Dai Maneskin ai Blink-182: i 10 dischi da tenere d'occhio nel 2023 Il 2023 sarà un anno ricco di musica tra grandi ritorni e piacevoli sorprese: ecco l'elenco degli album da non perdere ...Quali sono i concerti 2023 più attesi dell'anno Eccoli tra sold out e stadi pieni per Coldplay, Maneskin, Blanco, Lucca Summer Festival e Harry Styles.