(Di martedì 3 gennaio 2023) AGI - Continua in Italia la crescita delleonline: nel 2022 la Polizia postale e delle comunicazioni ha rafforzato l'attività di prevenzione e di contrasto, con 3.541 persone indagate (il 4% in più rispetto al 2021), in particolare nel settore dell'e-commerce e market place; aumentano del 3% i casi complessivamente trattati (15.508 l'anno scorso) e del 58% le somme sottratte (114,4 milioni). Il report annuale della Polizia postale sottolinea in particolare l'incremento degli illeciti legati al fenomeno del trading (3.020 i casi trattati, 130 le persone indagate), con un numero sempre maggiore di portali che propongono programmi speculativi, apparentemente redditizi, e ricorrono a tecniche molto sofisticate per contattare le vittime Le indagini, quando la denuncia è tempestiva, vedono l'immediata attivazione dei canali di cooperazione internazionale di ...

AGI - Agenzia Italia

Infine, i ricercatori di Yarix prevedono undegli attacchi mobile . Gli smartphone sono utilizzati spesso per lo shopping online, quindi i cybercriminali tentano di rubare i dati personali ... Cybercrime, in aumento le truffe online Lo certifica il report annuale della Polizia postale: sono stati 114,4 milioni i soldi sottratti via web (+58%). Le tensioni geopolitiche connesse alla guerra in Ucraina mettono sempre più a rischio l ...Il settore dell'e-commerce subirà perdite per oltre 48 miliardi di dollari, a causa dell'aumento degli attacchi informatici nel corso del 2023.