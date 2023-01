Curling | azzurri impegnati nel Perth Masters I convocati dell’Italia

(Di martedì 3 gennaio 2023) Primo torneo del nuovo anno per ila livello internazionale: appuntamento al Dewars Centre diper il, in Australia, in programma dal 4 all’8 gennaio. Impegnate anche le nazionali italiane. Tra gli uominiJoel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella che saranno inseriti nel Gruppo C insieme al Team Ramsfjell (Norvegia), al Team Stocker (Svizzera), al Team Totzek (Germania) e agli scozzesi dei Team Craik e Strawhorn. Al femminile spazio a Stefania Constantini, Angela Romei, Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli, inserite nel Gruppo B assieme alle tedesche del Team Jentsch, alle scozzesi del Team Farmer, del Team Blair e del Team Mitchell e alle svedesi del Team Dryburgh. Le parole del dt azzurro Claudio Pescia: “Siamo felici di prendere ...

