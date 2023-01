Cristiano Ronaldo | parte l' avventura all' Al Nassr ' Farò crescere questo paese' LIVE

(Di martedì 3 gennaio 2023)è in Arabia Saudita , ma non per predicare nel deserto. Anzi, si aspetta che il suo arrivo a Riad, con la maglia dell' Al -, possa essere di stimolo, spinga "a cambiare la ...

RIAD (Arabia Saudita) - Il contratto dicon l'Al Nassr comprende delle cifre mostruose, non soltanto per il fuoriclasse portoghese. Già alla fine della scorsa stagione,ha avuto l'opportunità di ...è in Arabia Saudita , ma non per predicare nel deserto. Anzi, si aspetta che il suo arrivo a Riad, con la maglia dell' Al - Nassr , possa essere di stimolo, spinga "a cambiare la ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Cristiano Ronaldo è stato presentato come nuovo giocatore dell'Al Nassr. Il portoghese è arrivato allo stadio (tutto esaurito) poco dopo le 17 accolto dai dirigenti del club saudita e dalle alte caric ...