Cristiano Ronaldo | la presentazione show all’Al Nassr | “rifiutate tante offerte”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Inizia ufficialmente la nuova avventura dicon la maglia dell’Al, il portoghese è pronto all’esordio con la nuova squadra. Cr7 è reduce da prestazioni deludenti dal punto di vista sportivo, prima la rescissione del contratto con il Manchester United e poi il percorso negativo con il Portogallo al Mondiale in Qatar.si è subito consolato con la firma del contratto da record con l’Al: crica 200 milioni in totale a stagione per due anni e mezzo. Un’operazione da circa 500 milioni di euro, destinata a raddoppiare per il ruolo di ambasciatore dell’Arabia Saudita ai Mondiali del 2030. Ladiin grande stile di ...

Corriere dello Sport

Reduce da un ottimo Mondiale con la Francia, il bomber 36enne, svela il Times è finito nel mirino dei Red Devils , rimasti orfani diin attacco. In tutto questo c'è il Milan, che si ...Commenta per primo Prima giornata da giocatore dell'Al - Nassr per, che tra due giorni potrebbe debuttare con la nuova maglia nella gara con l'Al Taee. Intanto CR7 è stato presentato alla stampa all'interno di uno stadio sold out che pochi minuti ... Cristiano Ronaldo è atterrato a Riyad: tifosi in delirio! Le prime FOTO Cristiano Ronaldo è stato presentato ufficialmente dall’Al Nassr: “La mia avventura in Europa si èconclusa, ora inizia una nuova sfida” ...17.27 – “ Obiettivi Per me essere qui è una grande opportunità per cambiare la mentalità di tante persone. Ho avuto tante offerte dall’Europa, ma anche dal Brasile, dal Portogallo e dall’Australia. M ...