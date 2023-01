Cristiano Ronaldo | il retroscena sul contratto | la clausola segreta sulla Champions League

(Di martedì 3 gennaio 2023)sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle il calcio europeo, con la scelta di approdare all’al-Nassr dopo il brusco addio al Manchester United. Il campione portoghese ha deciso di non sfilare più sui palcoscenici più prestigiosi del calcio mondiale, in cambio di un compenso che lo ha reso ancora una volta, a 37 anni, il giocatore più pagato al mondo. O potrebbe non essere così? Secondo unriportato dalla stampa spagnola, il nuovodel cinque volte vincitore del Pallone d’oro prevede unaa dir poco particolare, grazie alla quale potrebbe eventualmente tornare a giocare la. Questo se a qualificarsi sarà il Newcastle, club inglese rilevato poco più di un anno fa dal fondo sovrano saudita. Se i ...

Grande entusiasmo allo stadio dell'Al - Nassr per la presentazione ufficiale di. Il portoghese ha deciso di regalare l'ultimo ...... secondo cui il centravanti francese vicecampione del mondo, rientrerebbe in una ristretta cerchia di nomi per rinforzare subito il reparto offensivo dei Red Devils, privato di. ...RIYAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Oltre le critiche, moderno pioniere in una terra ricca, ricchissima, che grazie a lui aspira a sedersi al ...Gli sceicchi dell'Al Nassr hanno ricoperto d'oro Cristiano Ronaldo, ma non solo. Il suo agente ha incassato come commissione per il trasferimento record la bellezza di 30 milioni di euro. Una montagna ...