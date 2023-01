Cristiano Ronaldo e l’Al Nassr | la clausola è da non credere

Manco il tempo di sbarcare in Arabia Saudita ed iniziare ad onorare il sontuosissimo contratto con l' Al - Nassr , e già spunta una indiscrezione che vedrebbedi nuovo di ritorno nell'Europa del calcio che conta. È Marca infatti a riportare un retroscena che sembra fantascientifico sino ad un certo punto. Nelle pieghe del contratto - ...Deve ancora essere presentato all' Al - Nassr , ma già si parla della possibile uscita didal club saudita. Secondo quanto riferito da Marca , ci sarebbe infatti un retroscena clamoroso. Perché nel suo contratto faraonico ci sarebbe una clausola che permetterebbe allo ...Secondo quanto riportato da Marca, l'Al Nassr non si ferma solo a Cristiano Ronaldo. Il club ha contattato anche Luka Modric, ma che ha ripedito al mittente la proposta, visto che è vicino a rinnovare ...Clamorosa indiscrezione che arriva dalla Spagna, in merito al contratto di Cristiano Ronaldo. Clamorosa indiscrezione che arriva dalla Spagna, in merito al contratto di Cristiano Ronaldo. Secondo quan ...