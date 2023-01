Cristiano Ronaldo accolto dall’Al-Nassr | «Qui per cambiare l’Arabia Saudita | ho vinto tutto | addio Europa» Ma spunta la voce sulla clausola “Champions” – Foto e Video

(Di martedì 3 gennaio 2023) Dopo settimane di indiscrezioni sul suo ingaggio monstre, è arrivato il primo giorno dial Al-. La squadra di Riad ha conil campione portoghese con uno stipendio da circa 200 milioni di euro a stagione e oggi i tifosi lo hannoriempiendo lo stadio di casa i cui biglietti sono stati calmierati per l’occasione al prezzo di circa quattro euro. Il cinque volte pallone d’oro è entrato accompagnato dalle autorità locali e ha rilasciato una conferenza stampa in cui ha giurato di aver lasciato per sempre il calcio europeo, a discapito delle voci che parlano di una opzione Newcastle se la squadra inglese dovesse qualificarsi alla prossimaLeague. «Hoe ho giocato nei migliori club del mondo. Adesso per ...

