Crisi energetica | il prezzo del gas adesso è crollato Ma le bollette aumentano del 15-20% Ecco perchè

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il nuovo anno inizia con una brutta notizia sul fronte energetico, ildel gas èma lehanno fatto registrare un nuovo aumento, in quelle di dicembre è tra il 15-20%. Oggi l’Arera - si legge su Repubblica - pubblicherà il dato definitivo: se verranno confermate le previsioni degli analisti, l’aumento delle tariffe dovrebbe attestarsi tra il 15 e il 20 per cento. Non poco, se si considera che invece i prezzi all’ingrosso di riferimento del mercato europeo, quello dei Paesi Bassi, sono passati da un picco di oltre 350 euro al megawattora ad agosto agli attuali 81. Tanto che gli effetti positivi si sono già riflessi sulleelettriche, che nel primo trimestre di quest’anno per gli utenti del mercato tutelato caleranno del 19,5 per cento. Segui su affaritaliani.it

QuiFinanza

... in un volano per il finanziamento degli investimenti e per il sostegno contro leinternazionali come quelle prodotte da inflazionee guerra in Ucraina. La riforma avviata nel 2018 ..."In relazione al credito l'incremento dei prezzi delle materie prime, lae gli effetti della guerra in Ucraina hanno alzano esponenzialmente le tensioni sulla finanza d'impresa. L'... Dall’inflazione alla “peggior crisi energetica”: com’è andato il 2022 Al via gli aumenti del 2023: si parte con benzina e diesel ma sono previsti aumenti anche per autostrade, affitti, mutui, bollette e trasporti pubblici ...Il 2022, per il mercato italiano dell'auto, «ha fatto registrare un risultato catastrofico»: 1,316 milioni di immatricolazioni (-9,7% sul 2021 e -31,3% sul 2019), di pochissimo sopra il livello raggiu ...