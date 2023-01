Crisanti frigna contro Zaia | che melodramma | “E’ malvagio Io vittima come Galileo Galilei”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 3 gennaio 2023) Roma, 3 gen — Andreae il suo sconfinato amore per catastrofismi e melodrammi vari. In questi ultimi tre anni abbiamo imparato a conoscerlo bene, lui e la sua predisposizione a drammatizzare a suo vantaggio (o a vantaggio del catastrofismo pandemico) qualsiasi tipo di narrazione, per poi abilmente schierarsi dalla parte opposta con il rituale «io ve lo avevo detto» quando i dati sconfessavano le sue precedenti bordate. Qualcuno lo chiamerebbe gaslighting, forma di manipolazione psicologica subdola messa in atto con l’intento di confondere la propria. Ora, con altrettantatica enfasi, il neoeletto senatore ed ex professore di Microbiologia dell’Università di Padova cerca di trarsi d’impaccio dalla «faida dei tamponi» della Regione Veneto — terreno di stra, gli ...