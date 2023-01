Crisanti contro Zaia | il microbiologo si dimette dall' Università di Padova dopo le intercettazioni del presidente

Il Fatto Quotidiano

L'attacco a Zaia, intervistato da La Repubblica , ha rivolto subito un'offensival'esponente della Lega: " È malvagio, non c'è altra spiegazione ". Il microbiologo ha addirittura ...Zaia: "Siamo diventati la Repubblica delle banane" . "Inseguirò Zaia fino alla fine del mondo" . Le intercettazioni di Zaia .Zaia: "Siamo diventati la Repubblica ... Zaia intercettato: “Crisanti Stiamo per portarlo allo schianto” VENEZIA - "Riteniamo necessario, doveroso, stabilire una serie di punti fermi a difesa di chi ha lottato con il Covid per lunghi anni, prendendo decisioni che anche i più autorevoli organi a livello n ...Il microbiologo se la prende con il governatore del Veneto: "Lo inseguirò fino alla fine del mondo per inchiodarlo alle sue responsabilità nei miei confronti" ...