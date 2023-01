Cremonese | vicino Bonazzoli della Salernitana

Leggi su calcionews24

(Di martedì 3 gennaio 2023) Lavuole un bomber per salvarsi. Gli occhi dei grigiorossi sono finiti su FedericoFederico, attaccante, sarebbe a un passo dalla. Il tecnico grigiorosso Alvini, infatti, avrebbe chiesto esplicitamente un bomber per la seconda parte di stagione. Gli occhisocietà, dunque, avrebbero individuato come profilo perfetto la punta granata. Secondo Sky Sport, il giocatore dovrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. L'articolo proviene da Calcio News 24.