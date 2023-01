Cremonese-Juventus | il piano segreto di Allegri per vincere | servirà anche per l’Europa

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 3 gennaio 2023) Laè pronta a tornare in campo; il primo avversario del nuovo anno sarà la. Ecco la strategia di. Ormai ci siamo: la Serie A sta per ricominciare; il massimo campionato italiano, dopo la pausa per il mondiale, è pronto a rimettersi in moto con tutti i suoi temi e le sue sfaccettature. La, dopo le difficoltà dei primi mesi, sembra aver trovato la strada per affrontare la stagione; il percorso da fare è ancora lungo e non si deve più sbagliare. La distanza dalla vetta della classifica è decisamente ampia ma i bianconeri credono alla possibilità di rimontare il Napoli; da questo punto di vista sarà fondamentale il big match del prossimo tredici gennaio. L’obiettivo dei ragazzi diè arrivare a quella sfida con sei punti nei primi due appuntamenti ufficiali del ...