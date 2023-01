Cremonese - Juve | Allegri | ' Chiesa pronto per uno spezzone' - Sport - Calcio - quotidiano net

Le parole del tecnico livornese alla vigilia della ripresa del campionato: 'Fra 20 giorni spero di avere tutti a ...... tecnico della Juventus, che alla vigilia della partita in casa dellaha parlato in ... Infine un bilancio su come laabbia lavorato durante la sosta: "Quando ci sono 50 giorni di stop, ...Cremonese, Massimiliano Alvini ha diramato le convocazioni per la sfida contro la Juventus. Sono sette gli assenti. Sono 23 i giocatori della Cremonese convocati in vista del match di domani, allo Zin ...Così il tecnico dei grigiorossi: "Possiamo salvarci, se non ci riusciremo ognuno si prenderà le sue responsabilità. Mi sento un allenatore pronto per la Serie A, che può fare grandi cose qui" ...