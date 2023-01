Cremonese | Alvini | ‘Siamo consapevoli che non possiamo più fare errori Con la Juve ci vuole coraggio’

Tuttosport

Commenta per primo Mister Massimilianoha convocato 23 calciatori per- Juventus , gara della 16ª giornata della Serie A TIM 2022 - 23, in programma mercoledì 4 gennaio alle ore 18.30 allo stadio Zini di Cremona. ......anche i due argentini che stanno discretamente bene' durante la conferenza stampa di- ... alle 18.30, i bianconeri affronteranno allo Stadio Zini la squadra di Massimiliano. Oltre all'... Cremonese-Juventus, Alvini: "Allegri ha tante assenze Anche io, ma voglio l'impresa" Il tecnico della Cremonese Alvini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juve: “Abbiamo grande rispetto della Juventus, sono forti e lo sappiamo. Tuttavia, vogliamo gioca ...Il primo acquisto della Cremonese nel mercato di riparazione è Alex Ferrari, il difensore è arrivato in prestito dalla Sampdoria Il primo acquisto nel mercato di gennaio della Cremonese è il difensore ...