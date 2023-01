Cremonese | ad un passo l’arrivo di Bonazzoli

(Di martedì 3 gennaio 2023) Laè vicinissima aldi Federico, attaccante di proprietà della Salernitana. I dettagli Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana, laè ormai ad unda Federico. Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha infatti dato l’ok per la cessione dell’attaccante. Il trasferimento sarebbe sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro legato alla permanenza in Serie A dei grigiorossi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Laè vicinissima all'arrivo di Federico Bonazzoli, attaccante di proprietà della Salernitana. I dettagli Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana, laè ormai ad unda Federico Bonazzoli. Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha infatti dato l'ok per la cessione dell'attaccante. Il trasferimento sarebbe sulla base di un