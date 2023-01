Crediti deteriorati | Bcp cede Npl per oltre 20 milioni di euro

(Di martedì 3 gennaio 2023) E’ stata perfezionata la cessione di un portafoglio sofferenze di circa € 550tramite la cartolarizzazione multi-originator denominata POP NPLs 2022, originata da 15 banche popolari che hanno partecipato all’operazione promossa dalla Luigi Luzzatti Srl. Per l’operazione è prevista l’assegnazione di un rating BBB+/Baa1 ai titoli senior in attesa della reintroduzione della garanzia statale GACS e di poter valutare l’opportunità di richiederla in una fase successiva. Nell’ambito di un più ampio programma di interventi suie in linea con la strategia di de-risking e di miglioramento della qualità degli attivi, la Banca di Credito Popolare in data 15 dicembre 2022 ha ceduto, nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione Luzzatti POP NPLs 2022,in sofferenza per un valore contabile al ...

