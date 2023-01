Creare valore attraverso la transizione energetica | la scommessa di Plenitude

(Di martedì 3 gennaio 2023) Neutralità carbonica per il 2040 e 15 GW di rinnovabili entro questo decennio: la bussola per ladella controllata di Eni Rinnovabili, efficientamento energetico, mobilità elettrica. L’attenzione all’impatto su società e ambiente coniugato con il profitto. E la promozione di una nuova cultura dell’energia. Sono i punti cardinali del modello integrato di business di, nata lo scorso marzo dal rebranding di Eni gas e luce, società che, nel 2021, è stata la prima grande azienda italiana del settore dell’energia ad aggiornare il proprio statuto sociale diventando Società Benefit. Una forma societaria che permette adi abbracciare in modo nuovo e integrato la dimensione sociale e ambientale.condiviso non è un qualcosa di cui devono beneficiare solo gli ...

... senza amore la tecnica più perfetta è priva die diventa solo un artificio senza anima. (A. ... Alle volte solo il ritmo unisono del sesso e del cuore puòestasi. (Anais Nin). Se avesse ...... come messaggio di rinascita per difendere ildella pace in memoria di Luca uomo e ... Vivendo il Paese, abbiamo avuto l'occasione diun rapporto con tante persone e di condividere con loro ...

Al via la 10a edizione di Why Liguria per creare valore in Liguria Liguria Today

La data maturity delle aziende italiane, le regole del cloud e il futuro ... Il Sole 24 Ore

Cyber Corner - Mele: "Aiutiamo le aziende a scoprire il mondo eSport" Sportitalia

Welfare, De Toni: «Comune deve saper creare rete e valore per le ... Nordest24.it