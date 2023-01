Adnkronos

Inoltre, secondo un nuovopubblicato il 29 dicembre sulla rivista peer - reviewed Frontiers of Medicine , l'ondata di infezioni dache ha attraversato la Cina potrebbe aver già raggiunto ...Un'inchiesta nata per l'esposto di Crisanti, a novembre 2020, in cui sostiene in unoche i ...regionale istituito con funzioni di indirizzo per i provvedimento di sanità pubblica sul. ... Covid, studio svela chi sono le persone meno contagiose Ora sappiamo che virus c'è nei voli dalla Cina. Le novità su Covid, il farmaco 'a ruba' e l'analisi di Ciccozzi ...Covid e restrizioni per la Cina. Il governo di Pechino ha condannato la decisione di diverse nazioni, tra cui l'Italia, che hanno ripristinato test e restrizioni per le persone in ...