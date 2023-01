Covid | Shanghai al collasso | malati curati sui marciapiedi | negli ospedali non c’è posto

TGCOM

La situazione aNegli ospedali sovraffollati di, i pazienti anziani distanno sovraccaricando i servizi di emergenza. Secondo i media ufficiali, dal mese scorso circa il 70% ......30 volte quello di maggio A parlare delle dimensioni spaventose del contagio aè Chen Ezhen, vicepresidente dell'ospedale Ruijin e membro del consiglio municipale degli esperti, in un'... Shanghai, malati Covid sui marciapiedi: ospedali al collasso Coughing, groaning, and gasping for breath, elderly Covid patients crammed hospital corridors in Shanghai on Tuesday as a wave of Covid-19 cases raged through the Chinese megacity.We are pleased to welcome Rafael to our executive leadership team,” said Dr. Samantha Du, Founder, Chairperson, and CEO of Zai Lab. “Rafael’s experience leading worldwide discovery and clinical ...