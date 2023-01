Covid | Pregliasco | ' a metà gennaio vedremo effetto festività'

Virgilio Notizie

Adesso siamo in una fase abbastanza tranquilla e l'onda di salita dei casiche abbiamo ... Fabrizioin uno scatto del maggio 2021, all'hub vaccinale di Novegro, Milano Cosa significa ......per i più fragili I casisono tornati a crescere: si pensa che si raggiungerà il picco a ridosso di Natale, ha spiegato negli scorsi giorni ad Adnkronos Salute il virologo Fabrizio. ... Covid, dalle nuove regole per contenere i contagi alla situazione in Cina: l'intervista a Fabrizio Pregliasco Il virologo Fabrizio Pregliasco ai microfoni di Virgilio Notizie sulle nuove norme Covid: giusto tornare alla normalità, ma è necessario il buon senso ...Vi ricordate i televirologi, Crisanti, Bassetti, Pregliasco quando in coro cantavano Sì sì vax per invogliare le persone a vaccinarsi contro il covid Per questo Natale 2022 il brano destinato a diven ...