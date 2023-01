Covid | Pechino tuona | inaccettabili i test sui viaggiatori cinesi L’Ue | «Vengano fatti prima di partire»

Questo ha interrotto la produzione e appesantito la domanda dopo cheaveva in gran parte rimosso le restrizioni anti -. L'indice PMI calcolato da Ihs markit per il gruppo Caixin, si è ...reagisce con rabbia alle restrizioni poste da alcuni Paesi ai visitatori in arrivo dalla ...a rafforzare la comunicazione con la comunità internazionale per porre fine alla pandemia di- ...L’Ue propone test Covid in Cina per i viaggiatori prima della partenza. “Oggi il Comitato per la sicurezza sanitaria dell’Ue ha concordato azioni tra cui i test prima della partenza per i viaggiatori ...Giorni di dubbi e timori. Mentre quanto accade in Cina allarma il resto del mondo, in Italia si torna a parlare di strumenti di prevenzione e ...