Covid | Pechino | ' Inaccettabili i test sui viaggiatori No ai vaccini dall' Ue' Tajani | ' Tamponi? Nulla di offensivo'

(Di martedì 3 gennaio 2023)e restrizioni per la Cina . Il governo diha condannato la decisione di diverse nazioni, tra cui l' Italia , che hanno ripristinatoe restrizioni per le persone in arrivoa Cina ...

... starebbero calando nelle metropoli di, Shanghai, Chongqing e Guagnzhou (le città epicentro dell'ultima ondata di infezioni) In altre zone del Paese invece il- 19 continua a mordere, ...Ed era stato il Financial Times a riportare l'offerta dell'Ue di vaccini contro il- 19 per aiutarea contenere il diffondersi dell'epidemia nel Paese, dopo la fine delle restrizioni. ...La Commissione Ue ha offerto alla Cina vaccini per arginare i contagi da Covid-19. Pechino però critica i test imposti ai viaggiatori cinesi.Covid , torna l' emergenza in Cina. Segnatamente a Shanghai, una delle città più ricche del Paese. Si registrano ospedali ...