Covid | le news Ft | da Ue vaccini gratis a Cina Pechino contro test ai viaggiatori LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il vertice per elaborare una "risposta congiunta"l'impennata di positività. Sempre più Paesi, intanto, impongonoai. Xi ammette cheè "ancora in un momento difficile", ma che si intravede "la luce della speranza". Continuano a calare i casi in Italia, anche se meno delle scorse settimane, e torna a scendere anche il numero dei decessi