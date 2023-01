Covid | le news Domani vertice Ue | Cina protesta per restrizioni ai viaggiatori DIRETTA

la Repubblica

Un politico viene intervistato solo se ha qualcosa da dire di concreto: le tasse vengono aumentate o diminuite, come va il. E quasi mai si danno notizie di cronaca nera, se no nei casi di ...... che contestava alla regione Veneto l'acquisto dalla Abbott di test considerati inattendibili in quanto in grado di rilevare soltanto 7 casi di positività alsu 10. L'inchiesta e le relative ... Covid: arriva BF.7, la variante che ha messo ko Shanghai. Cos'è e perché è pericolosa Apertura in calo per il Ftse Mib, in flessione dello 0,15% a 24.120 punti dopo pochi minuti di scambi. Tra le società più capitalizzate avanzano soprattu ...Addio ai totem per controllare il Green Pass e misurare la febbre negli ospedali e nelle strutture sociosanitarie, però nelle Rsa viene ancora impedito ...