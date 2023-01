Covid | la Meloni pronta a reintrodurre i divieti | sì mascherina e smart working

(Di martedì 3 gennaio 2023), il pericolo è dietro l’angolo: potrebbero tornare ie l’obbligo di indossare la? Sembra proprio di sì. Il Governoha diffuso prima una circolare il 29 dicembre, per dare indicazioni su quali passi fare in caso di ritorno del virus, poi un’altra il 2 gennaio, con alcune precisazioni in più. Insomma con i casi in aumento in tutto il mondo e soprattutto in Cina, sembra che una nuova ondata disia dietro l’angolo. In questo caso il governo dovrebbe applicare nuovamente una serie di misure anti contagio., torna obbligoe altre misure? Il provvedimento del governoLaal chiuso può tornare insieme a tutti queiche ci hanno accompagnato ...

Il Sole 24 ORE

Iscriviti subito I casi- 19 in Cina e la situazione in Europa: i nostri aggiornamenti È ... reddito di cittadinanza e tutte le misure della prima manovra del governoI reportage, gli ...Iscriviti subito I casi- 19 in Cina e la situazione in Europa: i nostri aggiornamenti È ... reddito di cittadinanza e tutte le misure della prima manovra del governoI reportage, gli ... Governo Meloni, dalle pensioni al Covid le prime urgenze per il nuovo anno Riascolta Manovra, cosa entra in vigore dall'1 gennaio. E le nuove sfide per il Governo di Focus economia. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.1' di lettura 03/01/2023 - La Regione ha aggiornato i dati relativi alla situazione epidemiologica del Covid in Umbria. Martedì 3 gennaio sono stati registrati 536 nuovi casi di contagio (erano 136 lu ...