Covid | la Cina minaccia ritorsioni contro la Ue | le misure restrittive sono inaccettabili

(Di martedì 3 gennaio 2023) Contagio alle stelle in. Pechino protesta per le restrizioni della Ue. La decisione di alcuni Paesi di ripristinare i test per i viaggiatori cinesi in arrivo “manca di basi scientifiche“. Insomma la“possibili”. Il governo di Pechino ha condannato la decisione di diverse nazioni, tra cui l’Italia, di ripristinare testper le persone in arrivo dalla. Presa a causa dell’alto numero di contagi nel Paese asiatico, avvertendo che potrebbe prendere “” in risposta., lala Ue Lacomunista che rincorre l’utopia ‘zero’ alza ...

...l'appello dei medici tedeschi che chiedono un test per il- 19 obbligatorio e uniforme nell'Unione Europea per tutti i viaggiatori provenienti dalla. Nel caso di una diffusione del...12.27,Ecdc:no impatto da ondata cinese "Non si prevede che l'ondata di casiininfluirà sulla situazione epidemiologica delnell'Ue e nello spazio economico europeo". Lo afferma l'European Centre for disease prevention and control (Ecdc) in una nota. "Le ...“Oggi la ricerca e il progresso ci hanno messo a disposizione antivirali, monoclonali e antinfiammatori studiati e sperimentati per la cura del Covid. In ...ROMA – Pechino ha condannato oggi l’imposizione di test Covid da parte di una dozzina di Paesi ai viaggiatori provenienti dalla Cina, avvertendo che potrebbe prendere “contromisure” come ritorsione. “ ...