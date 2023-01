Covid | la Cina furiosa su allarmi e controlli Tajani replica | “Non c’è nulla di offensivo nei tamponi”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Latravolta dalin un nuovo girone infernale fa l’offesa: su tutto e con tutti. Come noto il governo di Pechino ha condannato la decisione di diverse nazioni, tra cui l’Italia, di ripristinare test e restrizioni per le persone in arrivo dallaa causa dell’alto numero di contagi nel Paese asiatico. Non solo. Le autorità cinesi hanno anche avvertito che potrebbero prendere “contromisure” in risposta, «basate sul principio di reciprocità». Un punto delicato, su cui in queste ore, il ministro degli Esteri Antonio– ospite a Oggi è un altro giorno su Raiuno – ha voluto chiarire apertamente: «Mi sembra una misura normalissima quella di fare un tampone all’aeroporto. Quando si andava inti chiudevano in albergo. Mentre fare una tampone è un provvedimento normale. Non c’è nessuna ...

... dunque, moltissima prudenza in questa fase pandemica in cui dall'altra parte del mondo, in, hanno deciso di abolire tutte le restrizioni anti: hanno scelto di lasciar circolare il virus, ...... Antonio Tajani, interviene cosi', a 'Oggi e' un altro giorno' su Rai1, sulla reazione di Pechino ai controlli anticovid nei confronti dei viaggiatori provenienti dalla. "Non lo so perche' si ...“Vista la situazione Covid in Cina, la commissaria alla Salute Kyriakides si è messa in contatto con la controparte cinese per offrire la solidarietà e il sostegno dell’Ue e ciò include la conoscenza ...Reparti sovraffollati, malati abbandonati sulle barelle, altri addirittura curati sui marciapiedi perché posti nelle strutture non ce ne sono. L'emergenza Covid in Cina si fa ...