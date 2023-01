Covid | la Cina contro l’Italia | “I vostri test inaccettabili | reagiremo”

, Ft: l'Ue ha offerto allavaccini gratis L 'Ue ha offerto gratuitamente allavaccini contro il- 19 per aiutare Pechino a contenere il diffondersi dell'epidemia nel Paese, dopo la fine delle restrizioni. Lo riporta il Financial Times , riferendo che Pechino non ha ...Pechino non ha ancora risposto all'offerta L'Ue ha offerto gratuitamente allavaccini contro il- 19 per aiutare Pechino a contenere il diffondersi dell'epidemia nel Paese, dopo la fine delle restrizioni. Lo riporta il Financial Times, riferendo che Pechino non ha ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Secondo l’Ecdc non ci sarebbe alcun pericolo per l’Europa dall’ondata di casi Covid in Cina grazie a livelli di immunità e ...