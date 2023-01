Covid | Ft | l’Ue ha offerto vaccini gratis alla Cina Ma Pechino “non ha ancora risposto”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 3 gennaio 2023) L’Unione Europea hagratuitamentecontro il-19 per aiutare il Paese asiatico a contenere l’ondata di infezioni originata dall’allentamento della politica di “zero” di. Lo riferisce il Financial Times, citando funzionari della Commissione europea che hanno preferito restare anonimi.. Ft,haL’iniziativa, secondo le fonti, fa parte degli sforzi della commissaria UeSalute, Stella Kyriakides, per organizzare una risposta europeaprospettiva di un’ondata di contagi. «La commissaria Kyriakides ha contattato le sue ...