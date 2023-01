Covid | Ft | l’Ue ha offerto alla Cina vaccini gratis

Leggi su lopinionista

(Di martedì 3 gennaio 2023) BRUXELLES –hagratuitamentecontro il-19 per aiutare Pechino a contenere il diffondersi dell’epidemia nel Paese, dopo la fine delle restrizioni. Lo riporta il Financial Times, riferendo che Pechino non ha ancora risposto all’offerta. Oggi pomeriggio è previsto a livello europeo un incontro del Comitato per la sicurezza sanitaria del, gruppo tecnico-consultivo sulla sicurezza sanitaria nel. L'articolo L'Opinionista.