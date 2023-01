Covid | così è nato l’allarme catastrofista sulle nuove varianti

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 3 gennaio 2023) Sebbene si dica da sempre che le balle abbiano le gambe corte, quelle sul-19, almeno per buona parte dell’informazione nazionale, sembrano refrattarie a qualunque verifica imposta dalla realtà dei fatti. Tant’è che ad ogni notizia allarmante che viene amplificata dai nostri media, pare che quasi nessuno si prenda la briga di valutarne l’attendibilità, accreditandone implicitamente la totale fondatezza quando di fondato, come nel caso della presunta ecatombe in atto in Cina, c’è veramente ben poco. Una ecatombe che sarebbe provocata dae terrificantidel Sars-Cov-2 e che, come volevasi dimostrare, nel tamponamento a tappeto che stiamo imponendo ai viaggiatori provenienti dal grande Paese asiatico non si sono viste neppure col binocolo. Lo conferma con un post su Facebook Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani ...