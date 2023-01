Covid | casi in calo a dicembre a Bergamo ma si contano 67 decessi

(Di martedì 3 gennaio 2023) Nel corso del mese di2022 abbiamo assistito a undei contagi; il periodo si è infatti chiuso con un totale di 655.515 nuovi, in diminuzione di oltre 190.000 unità rispetto ai 846.100 del mese di novembre (-22,5%). Si è anche ridotto il tasso settimanale di positività che passa dal 17,6 % del mese scorso al 15,1%. Da sottolineare che, anche con la complicità delle festività, i tamponi effettuati sono al minimo dell’intero anno: poco più di 800.000 nell’ultima settimana. Hanno continuato ad aumentare i: 2.909 nel mese dirispetto ai 2.297 di novembre. In leggera decrescita i pazienti in Terapia Intensiva: 314 ora, 320 al termine del periodo precedente. In ribasso anche le presenze nei reparti, che passano da 8.458 a 8.288. L’occupazione dei ...

Nel 2020 è arrivata la malattia di, il cui impatto tutto sommato è stato più che positivo per ... Al sovvenzionamento di base vanno aggiunte dunque altre voci, che in alcunipermettono anche ...... perché significherebbe che la regione ha ignorato uno studio su 1500e allo stesso tempo ha ... La seconda ondata delnelle RSA in Veneto è stata un disastro, secondo Crisanti per l'uso di ... Covid, le varianti Gryphon e Cerberus ora fanno paura. Ecco i sintomi e come difendersi - Cronaca Il report del Covid nelle Marche, come in tutte le regioni, è passato da giornaliero a settimanale. L’ultimo risale al 30 dicembre e forniva dati in discesa come numero di casi di positivi registrati ...Il primario della virologia di Torrette, Stefano Menzo: "La maggior dei tamponi avviene in farmacia, le analisi vengono buttate" ...