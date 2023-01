Covid | Ambrosi Fdi | ' solidarietà a Zaia | uso intercettazioni indecente'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 gennaio 2023) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "La mia piena, totaleal Governatore del Veneto Luca, che ha svolto un lavoro encomiabile e generoso durante l'emergenzaalla guida di una regione che ha peraltro battuto tutti i record per crescita e sviluppo economico. Le polemiche scatenate contro di lui dal virologo Andrea Crisanti, poi candidatosi col Pd, in nulla intaccano la sua integrità e il suo valore di uomo e di amministratore. La vera vergogna, in questa vicenda, è l'usoe strumentale ditelefoniche ai danni del Governatore, nemmeno lontanamente indagato,date in pasto alla stampa seguendo un sistema barbaro indegno di una Nazione civile". Lo dichiara Alessia, deputata di Fratelli ...