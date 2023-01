Adnkronos

La nuova sottovarianteXbb1.5, detta anche Gryphon, potrebbe 'destare preoccupazione nel 2023' anche in Europa, dopo che il numero di casi negli Stati Uniti 'è raddoppiato in una settimana'. A lanciare l'allarme è l'......intenzione di allentare la stretta monetaria mettendo nuovamente gli analisti in stato di. ... le fabbriche in Cina sono state riavviate a seguito della chiusura della politica 'zero -' ... Covid, allerta per variante Gryphon: in Usa boom di contagi Roma, 3 gen. (Adnkronos Salute) - La nuova sottovariante Covid Xbb1.5 potrebbe "destare preoccupazione nel 2023" anche in Europa, dopo che il numero di casi negli Stati Uniti "è raddoppiato in una set ...(Adnkronos) – La nuova sottovariante Covid Xbb1.5, detta anche Gryphon, potrebbe “destare preoccupazione nel 2023” anche in Europa, dopo che il numero di casi negli Stati Uniti “è raddoppiato in una s ...