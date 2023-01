Covid | a Shanghai ospedali al collasso Malati curati anche sui marciapiedi

TGCOM

Secondo un nuovo studio, l'ondata di infezioni dache ha attraversato la Cina potrebbe aver già raggiunto il picco in alcune delle più grandi città del Paese, tra cui proprioe Pechino....i picchi di contagi da- 19 e le prospettive per l'economia globale con i dati sulla produzione in debole contrazione. A contrattazioni ancora in corso corre Hong Kong (+2%). Positive(... Shanghai, malati Covid sui marciapiedi: ospedali al collasso Il Covid non allenta la sua corsa, in particolare nel Sud Est asiatico, la Cina è nuovamente alle prese con l’epidemia ...Reparti sovraffollati, malati abbandonati sulle barelle, altri addirittura curati sui marciapiedi perché posti nelle strutture non ce ne sono. L'emergenza Covid in Cina si fa ...