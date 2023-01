(Di martedì 3 gennaio 2023) Luisella, ospite di Oggi è un altro giorno, èta a parlare della sua vittoria a Ballando con le stelle. Non sono mancati, naturalmente, commenti riguardo lo scontro avuto con la giudice del programma di Rai 1 Selvaggia. Lo scontro, a quanto pare, prosegue. “Mi pare che la Selvaggiamonopolizzi un po’ troppo il dibattito”, ha detto Luiselladopo che la presentatrice di Oggi è un altro giorno Serena Bortone l’ha incalzata sull’argomento. “Io sono andata a Ballando per ballare, non per fare polemica”, ha detto. Poi, ha spiegato perché nel corso della puntata finale si è tappata le orecchie mentre laparlava: “Mi sono tappata le orecchie perché da mezz’ora si parlava di me e del fatto che non dovevo stare in finale. Ho proposto ...

... in due regioni sialle urne il prossimo 12 e 13 febbraio . Si tratta di Lombardia e Lazio , ... tra cui Bianca Berlinguer, Luisellae Sabrina Ferilli, ha optato per un altro volto ...Polemiche che, però, laha strategicamente aggirato senza mai parlare direttamente della giornalista: " Selvaggia Un giorno bisognerà raccontare anche i difetti delle donne. Non fanno mai ... Costamagna torna ad attaccare la Lucarelli: ecco la sua risposta sui social Luisella Costamagna, giornalista e vincitrice di Ballando con le Stelle 2022 , è stata ospite lunedì 2 gennaio del salotto televisivo di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno , dove si è tornati a…